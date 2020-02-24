Два российских игрока НХЛ попали в аварию

Российские игроки клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Нью-Йорк Рейнджерс» Игорь Шестеркин и Павел Бучневич попали в автомобильную аварию. Об этом сообщается в Twitter-аккаунте команды.

По сообщению президента «Рейнджерс» Джона Дэвидсона, машина, за рулем которой был Шестеркин, пострадала в ДТП в воскресенье, 23 февраля. Сам вратарь получил перелом ребра и пропустит две недели. Бучневич находился на пассажирском сиденье и травм не получил.

На счету Шестеркина в этом сезоне десять матчей в регулярном чемпионате. Бучневич, играющий на позиции нападающего, провел 61 матч, забросил 14 шайб и отдал 23 передачи.

В январе сообщалось, что защитник клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Нефтехимик» Степан Захарчук стал участником аварии в Нижнекамске. Его машина протаранила другой автомобиль, сам Захарчук сбежал с места происшествия. Позднее «Нефтехимик» избавился от хоккеиста, он перешел в чешский хоккейный клуб «Динамо Пардубице».

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