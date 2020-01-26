Устроивший аварию и скрывшийся с места ДТП российский хоккеист нашел работу

Чешский хоккейный клуб «Динамо Пардубице» на своем сайте объявил о переходе в команду российского защитника Степана Захарчука.

Хоккеист нашел новую работу после расторжения контракта с клубом Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Нефтехимик». Команда отказалась сотрудничать с игроком после того, как 21 января он стал участником аварии и скрылся с места происшествия.

Инцидент произошел в Нижнекамске. По информации «Бизнес Online», машина Захарчука протаранила чужой автомобиль, затем водитель врезался в светофор и знак «Пешеходный переход» и скрылся. Позже автомобиль был эвакуирован на штрафстоянку, однако в салоне уже никого не было.

Захарчук выступал за «Нефтехимик» с 2019 года. В текущем сезоне он набрал 12 очков в 41 матче регулярного чемпионата КХЛ. Также спортсмен играл за казанский «Ак Барс» и нижегородское «Торпедо».

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