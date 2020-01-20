Российский хоккеист устроил аварию и скрылся с места происшествия

@Sport_BO / Twitter

Российский защитник клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Нефтехимик» Степан Захарчук стал участником аварии. Видео появилось в Twitter «Бизнес.Online».

Инцидент произошел в Нижнекамске. По информации издания, машина Захарчука протаранила чужой автомобиль, затем водитель врезался в светофор и знак «Пешеходный переход» и скрылся с места происшествия. Позже автомобиль был эвакуирован на штрафстоянку, однако в салоне уже никого не было. Комментировать происшествие хоккеист отказался.

Захарчук выступает за «Нефтехимик» с 2019 года. В текущем сезоне он набрал 12 очков в 41 матче регулярного чемпионата КХЛ. Также спортсмен играл за казанский «Ак Барс» и нижегородское «Торпедо».

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