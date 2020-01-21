Устроивший аварию и скрывшийся с места ДТП российский хоккеист потерял работу

Клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Нефтехимик» расторг контракт с российским защитником Степаном Захарчуком. Об этом сообщается на сайте команды.

Захарчук потерял работу после того, как 21 января стал участником аварии и скрылся с места происшествия. В клубе заявили, что изучили информацию о ДТП и приняли решение расстаться с хоккеистом.

Инцидент произошел в Нижнекамске. По информации «Бизнес Online», машина Захарчука протаранила чужой автомобиль, затем водитель врезался в светофор и знак «Пешеходный переход» и скрылся с места происшествия. Позже автомобиль был эвакуирован на штрафстоянку, однако в салоне уже никого не было.

Захарчук выступал за «Нефтехимик» с 2019 года. В текущем сезоне он набрал 12 очков в 41 матче регулярного чемпионата КХЛ. Также спортсмен играл за казанский «Ак Барс» и нижегородское «Торпедо».

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