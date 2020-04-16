Овечкин сразится с Гретцки

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин и лучший снайпер в истории Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Уэйн Гретцки сыграют друг против друга в спортивном симуляторе NHL 20. Об этом сообщает The Washington Post.

Мероприятие будет называться «"Великий" против "Великой восьмерки"». Трансляция будет доступна на канале «Вашингтона» на Twitch 23 апреля в 03:00 по московскому времени. Хоккеисты сыграют до двух побед.

Гретцки заявил, что цель мероприятия — собрать средства для борьбы с коронавирусом. «Было так много разговоров о голевом рекорде, потому между мной и Алексом отличная связь. Я подумал, что мы могли бы совместно сделать что-то, чтобы люди могли посмотреть», — отметил он.

В данный момент на счету россиянина 706 реализованных шайб в рамках НХЛ. Он занимает восьмое место среди лучших снайперов в истории лиги. Рекорд Гретцки составляет 894 точных броска.

Овечкин выступает в НХЛ с 2005 года. Он приводил «Кэпиталс» к победе в Кубке Стэнли в 2018 году.

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