Оценены финансовые потери НХЛ из-за пандемии коронавируса

Журналист североамериканского издания The Athletic Тарик Эль-Башир оценил финансовые потери Национальной хоккейной лиги (НХЛ) из-за пандемии коронавируса. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

По мнению Эль-Башира, в случае, если бы сезон было решено завершить досрочно, лига потеряла бы 1,3 миллиарда долларов. «Сейчас они понесут потери в 500-600 миллионов», — подчеркнул он.

Журналист добавил, что именно по этой причине сезон было решено доиграть. «Никто не хочет подвергать опасности себя и свои семьи, но на кону стоит большая экономическая структура», — заключил Эль-Башир.

Сезон в НХЛ был остановлен из-за риска распространения коронавируса 12 марта. Позднее профсоюз игроков одобрил формат плей-офф из 24-х команд, который предложила НХЛ.

30 апреля был опубликован рейтинг самых неординарных россиян в НХЛ. Возглавил список голкипер Илья Брызгалов, который в 2007 году в составе «Анахайм Дакс» он завоевал Кубок Стэнли.

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