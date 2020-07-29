Драка российского игрока клуба НХЛ с американцем попала на видео

Российский защитник клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Тампа-Бэй Лайтнинг» Михаил Сергачев подрался с форвардом «Флорида Пантерс» Брайаном Бойлом. Видео момента опубликовано на канале SPORTSNET в YouTube.

Инцидент произошел во время контрольного матча команд в преддверии возобновления сезона. Россиянин и американец скинули перчатки, нанесли друг другу несколько ударов, после чего их разняли судьи. Встреча закончилась со счетом 5:0 в пользу «Тампы».

В марте розыгрыш НХЛ был приостановлен из-за пандемии коронавируса. В мае стало известно, что чемпионат планируют возобновить в формате расширенного Кубка Стэнли. Его матчи пройдут в двух городах.