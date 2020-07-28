Игравший в НХЛ российский форвард вспомнил о бомжах на улицах Калифорнии

Российский хоккеист магнитогорского «Металлурга» Николай Прохоркин, ранее выступавший за клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Лос-Анджелес Кингс», рассказал о жизни в американском штате Калифорния. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

Прохоркин вспомнил, как во время паузы на Матч всех звезд команда поехала в Сан-Франциско. «По незнанке взяли в центре города гостиницу. А там у бомжей палатки, готовили и жили на улице — это был просто ужас», — заметил он.

29 июля другой российский хоккеист Николай Хабибулин высказался об отъезде российских игроков в НХЛ. По его словам, в североамериканской лиге они прибавят в мастерстве.

Прохоркин известен выступлениями в Континентальной хоккейной лиге за ЦСКА, СКА и «Салават Юлаев». В «Лос-Анджелесе» он выступал на протяжении сезона-2019/2020.