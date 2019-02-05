Хоккеист СКА назвал колхозом инцидент с падением Моуринью

Нападающий петербургского СКА Николай Прохоркин раскритиковал организаторов матча с омским «Авангардом» за инцидент с падением совершавшего символическое вбрасывание футбольного тренера Жозе Моуринью. Слова хоккеиста приводит YouTube-канал «Спорт-Экспресса».

«У нас колхоз — не могут даже ковер прилить водой... Заслуженный человек вот так позорится, падает. Если бы он себе череп пробил?» — отметил Прохоркин.

По мнению спортсмена, организаторам следовало бы закрепить ковер, по которому Моуринью вышел на лед. «Человек первый раз на льду, может быть, стоит. Сами приглашаете, и никакой вообще организации», — добавил он.

4 февраля Моуринью провел символическое вбрасывание перед стартом матча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Авангардом» и СКА в подмосковной Балашихе. После церемонии тренер направился за пределы площадки по ковру, но поскользнулся и упал. Падение португальца разошлось на мемы. КХЛ вырезала эпизод из трансляции и удалила видео из социальных сетей.

Победу в матче со счетом 2:0 одержали хоккеисты «Авангарда».

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