Моуринью дал старт матчу КХЛ и упал

Футбольный тренер Жозе Моуринью упал при проведении символического вбрасывания перед началом матча Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Видео появилось на странице «ВКонтакте» Николая Луценко.

Моуринью дал старт встрече между «Авангардом» и петербургским СКА в Балашихе. После вбрасывания тренер не удержал равновесие на ковровой дорожке и упал на лед.

На данный момент Моуринью находится без работы. Он покинул пост главного тренера «Манчестер Юнайтед» 18 декабря. По информации Daily Mail, португалец получил от МЮ около 25 миллионов евро за расторжение контракта. Тренер говорит, что счастлив быть безработным.

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