«Манчестер Юнайтед» избавился от Моуринью

Португалец Жозе Моуринью покинул пост главного тренера «Манчестер Юнайтед». Соответствующая запись опубликована на сайте клуба.

В клубе поблагодарили Моуриньо за работу и пожелали дальнейших успехов в карьере. Также в заявлении отмечается, что вскоре будет назначен исполняющий обязанности тренера, пока руководство будет искать подходящую кандидатуру наставника.

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Последний матч на посту главного тренера Моуринью проиграл. 16 декабря «Ливерпуль» обыграл «Манчестер Юнайтед» со счетом 3:1 в рамках чемпионата Англии.

Из-за неудач «Манчестер Юнайтед» в чемпионате, положение португальского специалиста оставалось шатким. По итогам 17 туров Английской премьер-лиги манкунианцы занимают лишь шестое место с 26 очками. Отрыв от идущего на пятом месте «Арсенала» составляет восемь очков.

Португалец возглавлял «Юнайтед» с 2016 года. Он привел клуб к завоеванию трех трофеев: Кубка Лиги, Суперкубка Англии и Кубка Лиги Европы. Моуринью известен по работе в мадридском «Реале», итальянском «Интере», лондонском «Челси» и португальском« Порту».

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