Моуринью учуял крота в «Манчестер Юнайтед»

Португальский тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью подозревает, что в клубе произошла утечка информации накануне поединков против «Ньюкасл Юнайтед» и «Челси». Об этом сообщает The Mirror.

Отмечается, что португалец был крайне недоволен тем, что информация о стартовом составе манкунианцев просочилась в социальные сети за несколько часов до матча с «Челси». Похожая ситуация была и накануне предыдущего матча против «Ньюкасла». Не исключено, что утечка на совести кого-то из ближайшего окружения Моуринью: о том, кто выйдет в стартовом составе, заранее узнают исключительно футболисты и члены тренерского штаба.

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20 октября «Манчестер» едва не обыграл «Челси». На шестой добавленной минуте, когда команда Моуринью выигрывала 2:1, счет сравнял полузащитник лондонцев Росс Баркли. Бурная радость одного из тренеров «Челси» вывела из себя португальского специалиста. 55-летний Моуринью едва не набросился на него, однако конфликт пресекли охранники. Матч закончился результативной ничьей — 2:2.

6 октября «Юнайтед» обыграли «Ньюкасл» со счетом 3:2. По ходу встречи «красные дьяволы» проигрывали 0:2. Португальцу пришлось прибегнуть к заменам. Вышедшие на поле испанец Хуан Мата и чилиец Алексис Санчес помогли обеспечить победу. Сперва на 70-й минуте Мата сократил отставание в счете. Спустя шесть минут французский форвард Антони Марсьяль счет сравнял, а в концовке матча Санчес вывел «красных дьяволов» вперед.

После девяти матчей Английской премьер-лиги «Манчестер Юнайтед» занимает 10-ю строчку в турнирной таблице.

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