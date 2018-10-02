Моуринью изолировался от «Манчестер Юнайтед»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью отстранился от большинства лидеров команды после поражения от «Вест Хэма» в матче Английской премьер-лиги (АПЛ). Об этом сообщает Daily Mail.

По информации издания, Моуринью недоволен поведением капитана Антонио Валенсии, который пропустил проигранный матч Кубка лиги с «Дерби Каунти». Поэтому португалец не включил его в заявку на встречу с «Вест Хэмом». Отмечается, что Валенсия и Моуринью практически не разговаривают друг с другом.

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Также у Моуринью натянутые отношения с нападающим Алексисом Санчесом, из-за чего тренер несколько раз оставлял его на скамейке запасных. Чилиец задумывается об уходе из «Манчестер Юнайтед».

В то же время тренер находится в конфликте с полузащитником Полем Погба. На стороне француза выступили некоторые игроки, включая Антони Марсьяля, Эрика Байи и Андреаса Перейру.

Команда находится на десятом месте в турнирной таблице АПЛ. Руководство «Манчестер Юнайтед» якобы ищет замену Моуринью. Боссы клуба уже провели беседу с французом Зинедином Зиданом, который остается без работы после ухода из мадридского «Реала».

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