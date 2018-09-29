«Манчестер Юнайтед» вышел на Зидана

Руководство английского «Манчестер Юнайтед» ищет замену тренера в случае ухода португальца Жозе Моуринью и уже провело беседу с французом Зинедином Зиданом. Об этом сообщает The Mirror.

На следующей неделе в руководстве клуба рассмотрят вопрос о будущем Моуринью. Сообщается, что клуб уже провел предварительную беседу с возможной заменой португальца — Зиданом.

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28 сентября сообщалось, что в клубе помимо кандидатуры Зидана рассматривают аргентинца Маурисио Почеттино в случае ухода Моуринью. У португальского тренера начались конфликты с рядом игроков, что привело к расколу внутри коллектива.

В августе ряд изданий сообщил об интересе 46-летнего француза к должности главного тренера манкунианцев. Утверждалось, что Зидан следит за выступлениями «Юнайтед» при Моуринью. Ранее французский тренер отверг предложение возглавить сборную Катара. По информации СМИ, речь шла о четырехлетнем соглашении с окладом в 50 миллионов евро в год.

31 мая француз объявил об уходе из мадридского «Реала». Французский специалист привел сливочных к трем победам подряд в Лиге чемпионов, победе в национальном чемпионате и двум трофеям клубного чемпионата мира.

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