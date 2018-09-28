«Манчестер Юнайтед» нашел замену Моуринью

Английский «Манчестер Юнайтед» рассматривает Маурисио Почеттино и Зинедина Зидана в качестве замены главному тренеру Жозе Моуринью. Об этом сообщает портал Le 10 Sport.

По информации издания, клуб готов расстаться с португальцем по ходу сезона или после его окончания. Тренер находится в напряженных отношениях с рядом игроков. Почеттино является менее реалистичным вариантом на замену Моуринью, потому что он связан контрактом с лондонским «Тоттенхэмом» и договориться с руководством «шпор» будет трудно.

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Зидан же остается без работы с того момента, как он покинул мадридский «Реал». «Манчестер Юнайтед» может пригласить его, если Моуринью лишится работы по ходу сезона.

26 сентября ESPN сообщил, что в английском клубе произошел раскол. Часть игроков недовольна методами Моуринью и его отношением к полузащитнику Полю Погба, который был лишен капитанской повязки за критику игрового стиля команды. Некоторые футболисты задумались об уходе летом 2019-го, потому что руководство клуба якобы поддерживает тренера.

При Моуринью «Манчестер Юнайтед» выиграл Кубок лиги, Суперкубок Англии и Лигу Европы. Зидан привел «Реал» к трем победам в Лиге чемпионов. «Тоттенхэм» же при Почеттино стал стабильным участником главного европейского клубного турнира.

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