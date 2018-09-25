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Моуринью снова пошел против чемпиона мира

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Поль Погба

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью заявил футболистам, что полузащитник Поль Погба больше никогда не выйдет на поле с капитанской повязкой. Об этом сообщает The Times.

По информации издания, португальский специалист недоволен критикой игрового стиля команды, которую Погба высказал после матча чемпионата Англии с «Вулверхэмптоном» (1:1). «Погба не показывает себя капитаном и не доказывает, что "Манчестер Юнайтед" выше любого игрока», — приводит слова источника The Times.

В августе сообщалось, что Погба и Моуринью вступили в конфликт. Француз был недоволен словами тренера о том, что на чемпионате мира он отыграл лучше, чем в прошлом сезоне за «Манчестер Юнайтед». Отмечалось, что полузащитник задумался об уходе из английского клуба.

Ситуацией готова воспользоваться «Барселона». Каталонский клуб предложит Погба трансфер зимой или летом 2019 года.

Погба — чемпион мира 2018 года в составе сборной Франции. В финальном матче с командой Хорватии он отметился победным голом.

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