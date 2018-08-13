«Барселона» уведет чемпиона мира из МЮ по отработанной схеме

«Барселона» рассчитывает купить французского полузащитника «Манчестер Юнайтед» Поля Погба. Об этом сообщает The Telegraph.

По информации источника, каталонский клуб собирается применить ту же тактику, которой следовали во время переговоров с Филипе Коутинью. Руководство «Барселоны» понимает, что англичане не отпустят игрока во время летнего трансферного окна (в Англии оно уже закрылось на вход), однако сине-гранатовые продолжат следить за ним и предпримут попытку купить его зимой или следующим летом.

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«Барселона» будет наблюдать, как развиваются отношения между Погба и тренером «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью. 7 августа сообщалось, что француз недоволен критикой в свой адрес со стороны специалиста. Португалец был недоволен тем, что Погба отказался сократить свой отпуск ради возвращения в команду после чемпионата мира.

Коутинью перешел в «Барселону» в январе за 120 миллионов евро. Полузащитник был близок к трансферу летом 2017-го, однако его тогдашний клуб «Ливерпуль» сорвал переговоры. В итоге они были возобновлены зимой и окончились успешно.

Погба — чемпион мира 2018 года в составе сборной Франции. В финальном матче с командой Хорватии он отметился победным голом.

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