Моуринью «в стиле Нурмагомедова» попытался расправиться с тренером «Челси»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью едва не подрался с одним из тренеров «Челси», который слишком бурно отмечал забитый лондонцами мяч в матче Премьер-лиги. Видеозапись опубликована в Twitter-аккаунте Sky Sports Premier League.

Полузащитник «аристократов» Росс Баркли отличился на 96-й минуте и сравнял счет (2:2). Ассистент наставника «Челси» Марко Янни побежал отмечать этот гол в техническую зону соперника, что разозлило Моуринью. Тот вскочил со своего места и попытался разобраться с Янни, однако его удержали охранники.

Этот эпизод напомнил пользователям Twitter, как Хабиб Нурмагомедов атаковал спарринг-партнера Конора Макгрегора после боя на турнире UFC 229.

— Uzair Hasan Rizvi (@RizviUzair) 20 октября 2018, 14:10

«Жозе Моуринью почти исполнил Хабиба Нурмагомедова на "Стэмфорд Бридж"».

«Жозе Моуринью стал Хабибом очень быстро».

«Тот момент, когда дух Хабиба вселился в Моуринью».

Сам Моуринью после матча заявил, что тренер «Челси» извинился перед ним.

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