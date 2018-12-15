Моуринью сравнил футболистов с мебелью

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью высказал мнение о том, что необходимо футбольной команде для ее успешного функционирования. Его слова приводит Goal.com

Моуринью привел в пример «Ливерпуль» под руководством Юргена Клоппа, чья работа на трансферном рынке стала не единственной причиной удачного выступления команды. «Нужно не просто тратить деньги на укрепление состава. Футбольная команда — это больше, чем бездумная покупка игроков», — заявил тренер.

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Наставник МЮ сравнил строительство команды с обустройством дома. «Ведь вы не просто покупаете новую мебель. Вы должны много трудиться, тратить силы на поиск лучшей мебели, чтобы жить в обустроенном доме», — отметил он.

Моуринью в «Манчестер Юнайтед» находится на грани увольнения. После 16 туров Английской Премьер-лиги (АПЛ) «манкунианцы» занимают шестое место в турнирной таблице, имея в активе 26 очков. Команда отстает на восемь очков от четвертого места, которое дает право на участие в Лиге чемпионов. Лидером чемпионата является «Ливерпуль», на счету которого 42 очка.

В следующем туре МЮ встретится с «Ливерпуле» на «Энфилде». Матч пройдет 16 декабря.

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