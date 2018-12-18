Увольнение из «Манчестер Юнайтед» обогатит Моуринью на миллионы

Португальский специалист Жозе Моуринью получит многомиллионную компенсацию от «Манчестер Юнайтед» за расторжение контракта. Об этом сообщает Daily Mail.

Португальцу полагается выплата 22,5 миллиона фунтов стерлингов (около 25 миллионов евро). Эта сумма полагается Моуринью за то, что клуб продолжит выступление к Лиге чемпионов. В 1/8 финала турнира англичанам будет противостоять «Пари Сен-Жермен».

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Ранее 18 декабря «Манчестер Юнайтед» объявил об увольнении 55-летнего специалиста. В последнем матче под руководством португальского тренера команда уступила «Ливерпулю» (1:3) в матче Английской премьер-лиги (АПЛ). После 17 туров АПЛ «красные дьяволы» расположились на шестой строчке турнирной таблицы.

Моуринью балансировал на грани увольнения из-за неудач «Юнайтед», а также разногласий с рядом игроков и руководством. Согласно информации издания El Pais, португалец не спешил покидать клуб из-за нежелания нести финансовые потери.

Моуринью возглавил английский клуб в 2016 году. Под его руководством, МЮ выиграл Лигу Европы, стал обладателем Суперкубка Англии и Кубка Лиги.

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