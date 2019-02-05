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Падение Моуринью перед матчем КХЛ разошлось на мемы

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Жозе Моуринью (в центре)

Падение футбольного тренера Жозе Моуринью при проведении символического вбрасывания перед началом матча Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) разошлось на мемы. Видео инцидента появилось на странице «ВКонтакте» пользователя Николая Луценко.

Моуринью 4 февраля дал старт встрече между «Авангардом» и петербургским СКА в Балашихе (2:0), не удержал равновесие на ковровой дорожке и упал на лед. Пользователи отреагировали на случившееся и сделали тренера объектом насмешек.

Юзеры сравнили падение португальца с неудачными выступлениями фигуристов.

А также пошутили над тем, что подмосковная Балашиха приобрела после происшествия небывалую популярность.

Моуринью с 18 декабря 2018-го находится без работы. В этот день он покинул пост главного тренера «Манчестер Юнайтед». По информации Daily Mail, португалец получил от МЮ около 25 миллионов евро за расторжение контракта. Тренер говорит, что счастлив быть безработным.

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