Девушка российского игрока НХЛ описала беспорядки в США

Елизавета, девушка российского защитника клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Тампа-Бэй Лайтнинг» Михаила Сергачева, рассказала о беспорядках в США. Об этом она написала в cвоем Telegram-канале.

По ее словам, люди заранее закрывали магазины и готовились к протестам, которые «вылились в какую-то жесть». «Начали избивать людей, все крушить. Очень грустная ситуация, но почему-то люди думают, что они могут насилием исправить несправедливость», — рассказала девушка.

Протесты, сопровождающиеся беспорядками, вандализмом и нападениями на полицию, охватили десятки городов США. Поводом для них стала смерть чернокожего охранника Джорджа Флойда в Миннеаполисе (штат Миннесота), который скончался после грубого ареста.

Сезон в НХЛ был приостановлен из-за пандемии коронавируса. Турнир должен возобновиться со стадии плей-офф в июле.

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