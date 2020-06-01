Чемпион НБА избил мужчину на улице

Видео: @WentzMVP / Twitter

Чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) в составе «Кливленд Кавальерс» Джей Ар Смит избил неизвестного мужчину на улице. Видео инцидента опубликовано в Twitter WentzMVP.

Как сообщает TMZ, конфликт произошел на одной из улиц Лос-Анджелеса. Злоумышленник разбил окно в припаркованной машине баскетболиста. Смит догнал мужчину и жестоко избил его.

Американец на данный момент не имеет контракта ни с одним клубом НБА. При этом 34-летний спортсмен не объявлял о завершении карьеры. Последний раз он выходил на паркет в ноябре 2018 года.

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