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Баскетболист оставил щедрые чаевые и обогатил официантку

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Фото: @che.delray

Центровой клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Кливленд Кавальерс» Андре Драммонд оставил щедрые чаевые в ресторане во Флориде и обогатил официантку Касандру Диаз. Об этом сообщается в Instagram-аккаунте заведения.

Баскетболист оставил тысячу долларов (71,6 тысячи рублей) чаевых при общем счете в 160 долларов. «Я плакала от счастья, когда увидела эту сумму. Я не собиралась привлекать внимание, но в то же время хотела показать, как сильно я благодарна. Как же здорово, что в такие непростые времена люди проявляют доброту», — сказала официантка.

Отмечается, что менеджер заведения позволил Диаз забрать все деньги себе, так как Драммонд оставил их лично ей за проявленное гостеприимство.

Драммонд выступает за «Кливленд» с 2020 года. Его зарплата составляет 27 миллионов долларов за сезон. В составе сборной США баскетболист выиграл золото чемпионата мира 2014 года.

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