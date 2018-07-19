Роналду оставил тысячи евро чаевых

Нападающий туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду оставил 17 850 фунтов (почти 19,6 тысячи евро) чаевых работникам греческого отеля «Коста-Наварино». Об этом сообщает The Sun.

Роналду, приехавший в Грецию на переговоры с туринской командой, был сильно впечатлен сервисом на греческом курорте. Представитель «Ювентуса» попросил руководство гостиницы разделить сумму поровну между всеми работниками.

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10 июля мадридский «Реал» объявил о переходе Роналду в «Ювентус». В Италии зарплата футболиста составит 30 миллионов евро в год. Как посчитали журналисты, португалец будет получать один евро в секунду. За переход форварда итальянский клуб заплатил 100 миллионов евро и понес 12 миллионов дополнительных расходов.

В октябре 2017-го Forbes поставил Роналду на второе место в списке самых высокооплачиваемых европейских знаменитостей. По информации издания, за прошедший год португальский футболист заработал 93 миллиона долларов.

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