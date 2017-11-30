Подсчитаны доходы Роналду от Instagram

Нападающий мадридского «Реала» Криштиану Роналду зарабатывает по 308 тысяч фунтов (415 тысяч долларов) за каждый рекламный пост в Instagram. Об этом сообщает Goal.com со ссылкой на исследование компании HopperHQ.

Португалец стал самым высокооплачиваемым мужчиной, использующим социальную сеть. На его аккаунт подписано 116 миллионов человек. Первое место в рейтинге заняла американская певица и актриса Селена Гомес, которая получает по 424 тысячи фунтов (572 тысячи долларов), второе — телезвезда Ким Кардашьян с доходом в 385 тысяч фунтов (519 тысяч долларов) за каждую публикацию.

Помимо Роналду, из числа спортсменов в рейтинг попал американский баскетболист ЛеБрон Джеймс. За каждый его пост рекламодатели платят по 92 тысячи фунтов (124 тысячи долларов).

29 ноября бразильский нападающий ПСЖ Неймар занял второе место в списке популярности Instagram-историй. Первой стала венесуэльская интернет-звезда Леле Понс. Третьей — ведущая программы «Дом-2» Ольга Бузова.

17 октября Forbes поставил Роналду на второе место в списке самых высокооплачиваемых европейских знаменитостей. По информации издания, за прошедший год португальский футболист заработал 93 миллиона долларов. Первое место в рейтинге заняла писательница Джоан Роулинг.