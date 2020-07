Видео из TikTok с участием Овечкина рассмешило фанатов

tiktok

Видео в TikTok с участием российского нападающего клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталс» Александра Овечкина рассмешило фанатов. Оно доступно в аккаунте дочери партнера Овечкина по команде Евгения Кузнецова Есении.

Кроме Овечкина в ролике появляются Кузнецов с дочерью, Илья Ковальчук, а также Илья Самсонов и Дмитрий Орлов. Они по очереди выполняют одинаковые движения под композицию Baby Come Give Me Something в исполнении Wiz Khalifa.

Самсонов опубликовал этот ролик в своем Instagram. Подписчики поделились комментариями под публикацией. «Только сильно не уходите в танцы. Вы нам еще на льду нужны», «С чувством ритма, конечно, не очень, но зато хоккеисты офигенные, вам простительно», «Сразу видно, кто дома репетировал», — написали они, сопровождая подписи смеющимися эмодзи.

8 июля стало известно, что тесть Овечкина выплатит долг в размере 51 миллиона рублей. Он выступил поручителем по долгу строительной фирмы, а компания денег не вернула.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!