Видео поцелуя Месси с женой рассмешило фанатов

Видео, на котором нападающий «Барселоны» Лионель Месси целуется с женой Антонеллой, рассмешило фанатов. Ролик доступен на YouTube-канале рэпера Residente.

Музыкант презентовал новый клип на песню «Antes Que el Mundo Se Acabe», в котором задействованы более 100 влюбленных пар. «Месси никогда раньше не целовал свою жену? Что это?» — пошутил один из пользователей. «Я чувствую, что меня вырвало после видео с поцелуем Месси», — написал другой.

При этом другие юзеры восхитились страстностью поцелуя, выделив его среди прочих.

26 марта французское издание France Football на своем сайте опубликовало рейтинг самых высокооплачиваемых футболистов 2019 года. Месси оказался на первой строчке списка. Он заработал 131 миллион евро.

13 апреля сообщалось, что восьмилетний иранец Арат Хоссейни показал технику владения мячом в одном из своих видео и дождался реакции своего кумира — Месси.

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