Восьмилетний фанат Месси показал «гениальную» технику и дождался похвалы кумира

Восьмилетний иранец Арат Хоссейни показал технику владения мячом в одном из своих видео и дождался реакции своего кумира — аргентинского нападающего «Барселоны» Лионеля Месси. Ролик доступен в Instagram-аккаунте Хоссейни.

Мальчик почеканил мяч, после чего продемонстрировал удар через себя в падении. В комментариях к ролику Месси поблагодарил Хоссейни и признал его выступление впечатляющим. Один из пользователей также назвал его «гениальным».

В описании к ролику Хоссейни добавил благодарность в адрес аргентинца и признался, что является его фанатом. Видео, где мальчик показывает технику владения мячом, собрало уже более 1,2 миллиона просмотров.

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