16-летний футболист прислал видео своего гола по почте и попал в сборную

16-летний футболист Пау Бабот попал в юношескую сборную Андорры (до 19 лет) после того, как прислал по почте видео своего гола. Об этом сообщается на сайте Международной федерации футбола (ФИФА).

Бабот живет в Германии и играет за клуб «Карбенер», однако его мать родом из Андорры, и он часто ездит в страну, чтобы навестить родственников. Его знакомая дала ему e-mail представителя футбольного союза Андорры. Бабот отправил свою биографию и прикрепил видео гола, который он забил за несколько недель до этого.

В итоге его вызвали на тренировку сборной Андорры до 17 лет, а затем Бабот попал в команду U-19, тренер которой просматривал футболистов младшего возраста из-за травм нескольких ведущих игроков. В итоге он дебютировал в составе сборной в матче против сверстников из Германии (0:3). Также футболист провел 15 минут в игре против Белоруссии (0:2).

Тренеры считают, что у Бабота есть хорошие шансы сыграть в следующих матчах. Андорре предстоит встретиться с командами Ирландии, Израиля и Черногории.

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