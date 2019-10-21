Потерявший два литра крови российский футболист пошел на поправку

Защитник «Рубина» Вячеслав Фомин, который получил внутреннее кровотечение в результате столкновения в матче молодежного чемпионата России, переведен в хирургическое отделение. Об этом сообщается в Twitter-аккаунте казанского клуба.

17-летний футболист покинул реанимацию. До этого Фомин был отключен от аппарата искусственной вентиляции легких и выведен из медикаментозной комы.

Фомин был госпитализирован после того, как ему стало плохо во время трансфера команды в аэропорт Домодедово. Еще во время игры он получил удар в бок, из-за чего был заменен. Фомин столкнулся с одним из футболистов «Спартака» в матче молодежного первенства.

Фомин — воспитанник казанского клуба. В нынешнем сезоне он провел 12 матчей за молодежный состав «Рубина». Игра со «Спартаком» завершилась победой москвичей со счетом 1:0.

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