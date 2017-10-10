28-летний футболист перенес инфаркт во время матча Кубка Франции

Защитник французского футбольного клуба «Марли-ла-Виль» Идрисс перенес инфаркт во время матча национального Кубка с «Версалем». Об этом сообщает Le Parisien.

Встреча прервалась на 28-й минуте, когда судья заметил, что Идрисс потерял сознание и упал на газон. В течение часа два болельщика «Марли-ла-Виля» вместе с дежурившими на стадионе пожарным и врачом оказывали спортсмену первую помощь. Затем на стадион прибыл вертолет, доставивший футболиста в госпиталь в пригороде Парижа — коммуне Оне-су-Буа.

Состояние 28-летнего спортсмена остается тяжелым. Он находится в реанимации. Для продолжения лечения его перевели в парижскую больницу Сальпетриер.

После случившегося было принято решение прервать матч «Марли-ла-Виля» и «Версаля». Дата переигровки не определена.

В декабре 2016 года в результате сердечного приступа скончался 19-летний футболист танзанийского клуба «Мбао» Исмаил Мришо. Ему оказали экстренную помощь и госпитализировали, но спортсмен скончался в больнице.

