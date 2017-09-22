Бывший баскетболист УНИКСа умер в 45 лет

Бывший игрок казанского УНИКСа Глен Уисби умер в возрасте 45 лет. Об этом в пятницу, 22 сентября, сообщает El Mundo Deportivo.

Причиной смерти американского центрового, рост которого составлял 203 сантиметра, стал сердечный приступ.

Уисби выступал за УНИКС в сезоне-2000/01. Кроме российского клуба американец играл в чемпионате Испании («Хихон» и «Эстудиантес»), Италии («Канту»), Турции («Гаталасарай» и «Фенербахче»), Польше («Полония») и Франции («Тулон»). Баскетболист завершил карьеру в 2009 году.

В апреле 2017 года 18-летний баскетболист греческой команды «Таврос» Вассилис Георгарос умер во время матча чемпионата страны против «Ионикос». Он почувствовал себя плохо по ходу четвертой четверти встречи и попросил замену. Сидя на скамейке запасных, баскетболист потерял сознание и не пришел в себя.