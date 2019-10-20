Стало известно о состоянии потерявшего два литра крови российского футболиста

Футболист молодежной команды казанского «Рубина» Вячеслав Фомин, потерявший два литра крови после столкновения с игроком московского «Спартака», находится в стабильно тяжелом состоянии. Об этом сообщается в Twitter-аккаунте «Рубина».

Отмечается, что 17-летний Фомин был отключен от аппарата искусственной вентиляции легких. «Дыхание самостоятельное, сознание ясное», — рассказал врач команды Ильшат Хабиров.

Во время матча молодежного первенства Фомин упал грудью на колено футболиста «Спартака» и был заменен. Состояние спортсмена ухудшилось уже во время трансфера в московский аэропорт Домодедово — он пожаловался на резкую боль в боку.

Игроку срочно вызвали скорую помощь. Фомин был доставлен в центральную больницу Домодедова, где ему была сделана операция. В результате внутреннего кровотечения футболист потерял два литра крови.

Фомин является воспитанником казанского клуба. Он провел 12 матчей в рамках молодежного первенства. Игра со «Спартаком» завершилась победой москвичей со счетом 1:0.

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