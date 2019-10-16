Глава украинского футбола «получил в морду» за скандал на матче с Португалией

Президент Федерации футбола Украины (ФФУ) Андрей Павелко вступил в конфликт с бизнесменами Григорием и Игорем Суркисами и бывшим премьер-министром Валерием Пустовойтенко во время матча отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года, в котором украинцы играли с Португалией. Об этом изданию Prosports.kz рассказал председатель профсоюза «Футболисты Украины» Олег Печерный.

По его словам, Павелко в нетрезвом состоянии начал приставать к предпринимателям и политику, наблюдавшим за ходом матча из VIP-ложи. «Зачем-то попытался их выгнать из VIP-ложи, но получил достойный ответ в морду», — рассказал Печерный. Глава ФФУ на этом не успокоился, конфликт удалось уладить только с помощью полиции.

«Информация дошла до президента Украины Владимира Зеленского. Павелко пришлось звонить ему, оправдываться и извиняться», — заявил глава профсоюза.

Матч с Португалией состоялся 14 октября. Украинцы в меньшинстве одержали победу со счетом 2:1 и обеспечили себе выход в финальную стадию чемпионата Европы.

Павелко не впервые оказывается в центре скандала. Так, в мае 2018 года он дал своей дочери поиграть кубком Лиги чемпионов. По правилам Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), трофей должен перемещаться под охраной и передаваться только официальным лицам. Он находился в распоряжении украинских чиновников, которые организовывали финал турнира в Киеве.

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