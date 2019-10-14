Украина в меньшинстве обыграла Португалию и вышла на Евро-2020

Сборная Украины вышла в финальную стадию чемпионата Европы 2020 года. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

В понедельник, 14 октября, команда на своем поле обыграла сборную Португалии со счетом 2:1. В составе украинцев отличились нападающие Роман Яремчук (шестая минута) и Андрей Ярмоленко (27-я). На 72-й минуте вторую желтую карточку получил защитник Тарас Степаненко — он сыграл рукой в своей штрафной. Пенальти реализовал форвард португальцев Криштиану Роналду.

Благодаря этой победе сборная Украины обеспечила себе выход в финальную стадию чемпионата Европы 2020 года. Команда Андрея Шевченко лидирует в группе B, набрав 19 очков. В активе португальцев, идущих вторыми, 11 очков. Третье место занимают сербы, которые набрали десять очков.

13 октября выход в финальную стадию Евро обеспечила себе сборная России. Команда гарантировала себе второе место в группе I после разгромной победы над Кипром со счетом 5:0.

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