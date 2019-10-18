Игрок «Спартака» обнаружил спартаковский дух

Вратарь московского «Спартака» Александр Максименко заявил, что «спартаковский дух» существует. Слова футболиста приводятся на сайте клуба.

Максименко вспомнил, что попал в академию московского клуба в 15 лет. «За эти годы действительно проникся атмосферой и спартаковским духом. Не знаю, как это объяснить, но он все-таки существует! Я привык к красно-белым стенам на базе, к красно-белой экипировке, к нашим уникальным болельщикам и потрясающему стадиону», — объяснил голкипер.

21-летний игрок также отметил, что готов провести в «Спартаке» всю карьеру, однако такого контракта ему пока никто не предлагал. В то же время Максименко выразил желание попробовать себя в Европе.

14 октября «Спартак» возглавил немецкий тренер Доменико Тедеско. Он подписал контракт до лета 2021 года. На этом посту специалист сменил Олега Кононова, уволенного 29 сентября. При нем красно-белые проиграли четыре матча подряд в Премьер-лиге.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!