«Спартак» объявил имя нового тренера

Немецкий тренер Доменико Тедеско возглавил московский «Спартак». Об этом было объявлено на пресс-конференции, трансляция которой доступна на YouTube-канале московского клуба.

Детали контракта Тедеско не разглашаются. «Это был наш первый выбор, и у меня есть большой уровень доверия к этому тренеру», — заявил на пресс-конференции генеральный директор клуба Томас Цорн.

29 сентября «Спартак» уволил Олега Кононова с поста главного тренера команды. Причиной ухода стали последние результаты. При Кононове красно-белые проиграли в четырех матчах Премьер-лиги подряд. Кроме того, клуб вылетел из Лиги Европы. Тренер работал с командой с 2018 года.

34-летний Тедеско до марта 2019-го работал с немецким «Шальке». Тренер завоевал вместе с командой серебряные медали Бундеслиги в сезоне-2017/2018. Он был уволен после поражения в 1/8 финала Лиги чемпионов от «Манчестер Сити» со счетом 0:7.

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