«Спартак» проиграл пятый матч РПЛ подряд

Московский «Спартак» проиграл «Краснодару» в матче 12-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча состоялась в воскресенье, 6 октября, в Краснодаре и завершилась победой хозяев со счетом 2:1. На третьей минуте Маркус Берг вывел «быков» вперед. На 20-й минуте Сергей Петров удвоил преимущество. В концовке первого тайма один мяч отыграл Джордан Ларссон.

Это поражение стало для «Спартака» пятым подряд в РПЛ. После предыдущей неудачи в матче с «Оренбургом» с поста главного тренера красно-белых ушел Олег Кононов. В игре с «Краснодаром» командой руководил его бывший помощник Сергей Кузнецов.

В других матчах 12-го тура, прошедших 6 октября, ЦСКА уступил «Ростову» (1:3), «Зенит» обыграл екатеринбургский «Урал» (3:1), а московский «Локомотив» оказался сильнее тульского «Арсенала» (2:1).

После 12 туров РПЛ «Локомотив», «Зенит», «Ростов» и «Краснодар» набрали по 26 очков. По дополнительным показателям лидируют железнодорожники, далее располагаются ростовчане, краснодарцы и петербуржцы соответственно. «Спартак» с 14 очками занимает 12-е место в таблице.

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