«Ростов» обыграл ЦСКА и вышел в лидеры РПЛ

«Ростов» обыграл московский ЦСКА в матче 12-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча состоялась в Москве в воскресенье, 6 октября, и завершилась победой гостей со счетом 3:1. За «Ростов» отличились Эльдор Шомуродов и Карен Байрамян, оформивший дубль. Единственный мяч ЦСКА забил Федор Чалов.

В других матчах 12-го тура, прошедших 6 октября, «Зенит» в гостях обыграл екатеринбургский «Урал» (3:1), а московский «Локомотив» оказался сильнее тульского «Арсенала» (2:1). Заключительная встреча тура между «Спартаком» и «Краснодаром» начнется в 19:00 по московскому времени.

«Ростов» набрал 26 очков и возглавил таблицу РПЛ. У «Локомотива» и «Зенита», расположившихся на второй и третьей строчке соответственно, столько же очков. ЦСКА занимает четвертое место с 25 очками.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!