Форвард «Атлетико» промахнулся с двух метров и разошелся на мемы

Нападающий мадридского «Атлетико» Диего Коста промахнулся с двух метров в матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов против московского «Локомотива». Видео появилось в Twitter «Матч ТВ».

На 18-й минуте встречи после подачи углового полузащитник Жоау Фелиш головой сделал передачу на Косту, который пробил намного выше пустых ворот. После этого пользователи соцсетей поиздевались над футболистом.

В Twitter «Матч ТВ» попросили форварда играть только так в матче с «Локомотивом». Британские журналисты назвали Косту пособником Владимира Путина, старающимся преподнести российский футбол в лучшем свете. Промах форварда также посчитали худшим в истории.

1 октября «Атлетико» на выезде обыграл «Локомотив» со счетом 2:0. В следующем туре команда дома встретится с немецким «Байером».

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