Нападающий сборной Испании оскорбил мать и сестру иранского защитника

Защитник сборной Ирана Мортеза Поуралиганжи рассказал, что во время матча группового этапа чемпионата мира-2018 против сборной Испании форвард соперника Диего Коста оскорбил его мать и сестру. Об этом в своем Twitter-аккаунте написал журналист Сина Сэмиан.

«Диего Коста всю игру проклял всех, кто есть в моей жизни. Все, что он сказал мне — от начала и до конца, — было отвратительно», — поделился футболист. В частности, Поуралиганжи отметил, что испанский форвард оскорбил его мать и сестру, глядя ему прямо в глаза.

Материалы по теме Русский счет Все, что нужно знать о чемпионате мира

20 июня матч между сборной Ирана и испанской командой завершился со счетом 0:1. Единственный гол на 54-й минуте встречи забил Коста.

В третьем туре группового этапа Иран сыграет со сборной Португалии. Как и другая встреча квартета B между испанцами и командой Марокко, матч состоится 25 июня и начнется в 21:00 по московскому времени.

Чемпионат мира-2018 завершится 15 июля. Финал турнира пройдет на московском стадионе «Лужники».

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!