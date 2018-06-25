Спорт
 
Последние новости
Пентагон признал неспособность защитить Польшу от вторжения России
Джонни Депп оказался на мели
Двое армянских воров в законе вышли из колоний в России
Москвичам будет сухо и жарко  
Казахстан запретил ввоз российской курицы
В Италии запретили спасать утопающих беженцев
«Страна хламидиоза» в рекламе презервативов возмутила норвежцев
В Раде заявили о доведении Украины до обнищания
Названа польза кофе в борьбе с диабетом
Новости партнеров

Нападающий сборной Испании оскорбил мать и сестру иранского защитника

Перейти в «Мою Ленту»
Диего Коста

Защитник сборной Ирана Мортеза Поуралиганжи рассказал, что во время матча группового этапа чемпионата мира-2018 против сборной Испании форвард соперника Диего Коста оскорбил его мать и сестру. Об этом в своем Twitter-аккаунте написал журналист Сина Сэмиан.

«Диего Коста всю игру проклял всех, кто есть в моей жизни. Все, что он сказал мне — от начала и до конца, — было отвратительно», — поделился футболист. В частности, Поуралиганжи отметил, что испанский форвард оскорбил его мать и сестру, глядя ему прямо в глаза.

20 июня матч между сборной Ирана и испанской командой завершился со счетом 0:1. Единственный гол на 54-й минуте встречи забил Коста.

В третьем туре группового этапа Иран сыграет со сборной Португалии. Как и другая встреча квартета B между испанцами и командой Марокко, матч состоится 25 июня и начнется в 21:00 по московскому времени.

Чемпионат мира-2018 завершится 15 июля. Финал турнира пройдет на московском стадионе «Лужники».

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Испанцам приписали желание избежать встречи с Россией на чемпионате мира
Сборная Испании обыграла Иран на чемпионате мира
На чемпионате мира в России забит первый автогол
Другие материалы рубрики
Спорт00:02Сегодня

«Ждали грязи и грубых русских»

Тысячи иностранцев захватили Россию. И остались от нее в восторге
02:49Сегодня

В сборной Египта ответили на слухи об уходе Салаха из-за Кадырова

00:34Сегодня

Автора единственного гола аргентинцев на ЧМ накажут

13:4521 июня

Александр Емельяненко дал совет критиковавшим сборную России «скотам»

Спорт00:0224 июня

Голы жизни и смерти

Как играли в футбол в блокадном Ленинграде и захваченном немцами Киеве
23:0124 июня

Колумбийцы лишили сборную Польши шанса выйти в плей-офф чемпионата мира-2018

21:4924 июня

В Чечне прокомментировали слухи об уходе Салаха из сборной Египта из-за Кадырова

02:3621 июня

Уругвайский тренер предъявил команде жесткий ультиматум перед матчем с Россией

Спорт00:0123 июня

Чао, Месси!

Бразильцы смеялись над разгромом аргентинцев. А потом чуть не облажались сами
21:3624 июня

ФИФА открыла дело против немецких футбольных чиновников

11:5221 июня

Боксер и кикбоксер объединились в драке против 50-летнего прохожего

19:5724 июня

Японцы сыграли вничью со сборной Сенегала на чемпионате мира-2018

Россия
«Вы бы хотели стать президентом?»
Двойник Путина должен был работать в банке, но судьба сложилась иначе
Моторная лодка протаранила причал в Перми
На кладбищах с тайно похороненными десантниками заметили новые могилы военных
«Члены мне нравятся чисто эстетически»
На картинах этой художницы что ни портрет – то ниже пояса
«Трудятся, пока хватает сил»
Россияне стали жить рекордно долго. Как теперь изменится их старость?
Пропавшая во время урагана в Барнауле девочка найдена
Российского школьника убило статуей Бабы Яги
Все материалы
Мир
Хуже Сирии
Богатейшие страны мира устроили в нищем Йемене кровавый замес. Всем наплевать
В Италии запретили спасать утопающих беженцев
Француженка случайно пересекла границу США, стала нелегалкой и села в тюрьму
ЦИК объявил о победе Эрдогана на президентских выборах в Турции
Эрдоган объявил о своей победе на президентских выборах в Турции
Американец решил побороться с наркотиками и попал за решетку
Борис ДжонсонБухай, управляй
Они рулят страной в пьяном угаре. Да, это Европа
Все материалы
Бывший СССР
Цвет нации синий
Литва нашла свой «Боярышник» и спивается. Власти бессильны
В Раде заявили о доведении Украины до обнищания
Атака на цыган во Львове ужаснула Европу
В центре Одессы прогремел взрыв
Малолетние украинцы атаковали цыганский табор и зарезали мужчину
Киевский ресторатор расстрелял посетителей
Приднестровье отказалось отдавать российских миротворцев
Все материалы
Экономика
Забей на деньги
Редкие и великолепные футбольные купюры со всего мира
«Мы уверены в своей правовой позиции»
Вице-президент «Просвещения» о плюсах защиты интеллектуальной собственности в РФ
Припекло
Россия бросает одних союзников ради других. Все дело в нефти
Назван средний размер пенсии в 2019 году
Казахстан запретил ввоз российской курицы
«Россети» полностью восстановили энергоснабжение в Барнауле
Минтруд объяснил повышение пенсионного возраста для женщин на 8 лет
Все материалы
Силовые структуры
Аслан УсоянДон Хасан
Главный мафиози России стоял за всеми воровскими войнами и не щадил никого
«Они едут по этапу в костюмах от Brioni»
Силовики мотают сроки на своих зонах. Там генералы становятся завхозами
Доля воровская
Воры в законе: кто они? Спецпроект «Ленты.ру»
Двое армянских воров в законе вышли из колоний в России
Начальник полиции в Татарстане покончил с собой
Гангстер бежал от правосудия в Россию и погорел на любви к футболу
Бывшего генерала Сугробова наказали за отказ мыть полы в колонии
Все материалы
Наука и техника
«Мы получим новый Чернобыль»
Главную русскую реку превратили в ядовитую помойку. Это угрожает всей России
Марс наш
Россияне полетели на Красную планету, но их сгубила водка: Surviving Mars
Глубокие тайны
Что скрывают секретные американские бункеры
Названа польза кофе в борьбе с диабетом
Впервые испытан элемент российского ракетного двигателя на водороде
Минобороны США купило ракету Falcon Heavy
Уродство головы Цезаря проявилось при 3D-моделировании
Все материалы
Спорт
«Ждали грязи и грубых русских»
Тысячи иностранцев захватили Россию. И остались от нее в восторге
В сборной Египта ответили на слухи об уходе Салаха из-за Кадырова
Нападающий сборной Испании оскорбил мать и сестру иранского защитника
Автора единственного гола аргентинцев на ЧМ накажут
Колумбийцы лишили сборную Польши шанса выйти в плей-офф чемпионата мира-2018
В Чечне прокомментировали слухи об уходе Салаха из сборной Египта из-за Кадырова
ФИФА открыла дело против немецких футбольных чиновников
Все материалы
Культура
«Он назвал меня педиком, и я вправил ему ребра внутрь»
Они насиловали и убивали, но их все равно боготворят — за музыку
Я бы бомжевала возле трасс. Стала самой бедной из людей
Беда и женщины на скорую руку
Кино недели: от «8 подруг Оушена» до «Фобии»
Рыжая Соня родила пятого ребенка в 54 года
Лидер «Океана Эльзы» восстал против украинской власти
«Они спорили, есть ли у женщины душа»
Слабый пол как украшение интерьера и другие тайны дизайна
Русский роман попал в тройку лучших в истории
Все материалы
Интернет и СМИ
«Хуже неулыбающегося русского — только улыбающийся русский»
Иностранные журналисты резко полюбили Россию. Но есть неприятный нюанс
«Страна хламидиоза» в рекламе презервативов возмутила норвежцев
Уходят лучшие
Интернет под угрозой уничтожения. Первыми падут мемы
Миссионерская поза
Он обдирал христиан, утаил изнасилование и отмотал срок. А теперь вернулся
Солнце на пятнах
Они терпят обрезания, побои и унижения, но все равно верят в жизнь
Терезу Мэй высмеяли за стыдный реверанс
Бабченко пожаловался на жизнь взаперти
Все материалы
Ценности
Король дефицита
Женщины, ордена и американские подарки Брежнева. А еще он любил дичь
Сельская мафия
Гопники, педанты и русские шансонье: в Милане пояснили за шмот
Разбитая звезда
Мужчины сломали ей жизнь, но она остается примером для многих
Мелания Трамп оскандалилась из-за надписи на плаще
За помощь в поиске шпионского автомобиля пообещали шестизначную сумму
Девушек научили ходить без бюстгальтера
Ратаковски сделала себе бикини и пришла в нем на пляж
Все материалы
Путешествия
Аргентинец Матиас Амайя, доехавший до России на велосипеде за пять летПоехавшие
Немец на тракторе, аргентинец на колесах и исландская «Нива» попали в Россию
«Первый крен, первые визги девчонок»
Москвичка отправилась в круиз на яхте. Отдых превратился в тяжелую работу
Угощайтесь!
Чем кормили в самолетах полвека назад
Назван российский город с самым дешевым жильем
Масштабный сбой привел к задержке десятков рейсов в Москве
Сотрудники аэропорта пропустили женщину с оружием в самолет
Чудо из цемента
На фальшивых достопримечательностях зарабатывают миллионы. Как не попасться?
Все материалы
Из жизни
«Местные обращают внимание на иностранок»
История россиянки, перебравшейся в Италию
В горло не лезет
Перед казнью можно съесть что угодно. Это повод шикануть и позлить охранников
Названа самая уродливая собака в мире
Доказана польза позднего подъема в школу
Концы в воду
После смерти не все ложатся в гроб. Некоторые выбирают утонуть в щелочи
Дочь звезды «Секса в большом городе» стала сыном
Шакиру поймали на продаже нацистского ожерелья
Все материалы
Бензина мне, бензина!
Тест обновленного Infiniti QX80 — главные причины для радости и грусти
Это фиаско, братан?
В Ле Мане сошли российские прототипы BR1 — почему это шаг к возможному успеху
Самые надежные кроссоверы
Топ самых беспроблемных вседорожных автомобилей 2018
Советские пикапы
Девять автомобилей из СССР, которые понравились бы американцам
Компания ZF показала гибридный Renault Duster
Беспилотник «Яндекс» самостоятельно доехал из Москвы в Казань
Седан Toyota оценили в стоимость Мерседеса S-класса
Все материалы
Сквозь время
Он фотографирует города будущего. Старушка Европа не узнает себя
Бетонный строй
СССР развалился, но его здания еще стоят
Покатались — и хватит
В России нашли тысячи лифтов-убийц. Это страшно
Названы три города России с дорожающими квартирами
Смотрящий по России
Что вы знаете об Исаакиевском соборе: тест
Россия установила новый ипотечный рекорд
Крепко встали
Они были символами успеха и достатка. Теперь среди них есть лучший
Все материалы