Сборная Испании обыграла Иран на чемпионате мира

Сборная Испании обыграла команду Ирана в матче второго круга группового этапа чемпионата мира по футболу. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча состоялась в среду, 20 июня, на стадионе «Казань Арена» и завершилась минимальной победой испанцев — 1:0. Единственный мяч на 54-й минуте забил Диего Коста.

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Ранее 20 июня встречались другие команды группы B — Португалия и Марокко. Матч, проходивший на московском стадионе «Лужники», закончился победой португальцев со счетом 1:0. Решающим голом отметился Криштиану Роналду. Первое место в квартете делят сборные Испании и Португалии (по 4 очка), на третьей строчке расположись иранцы (3 очка), замыкают таблицу марокканцы, не набравшие очков и лишившиеся шансов на выход в плей-офф мундиаля.

Чемпионат мира проходит в 11 городах России и продлится до 15 июля.

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