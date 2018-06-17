Футболист сборной Испании захотел быть как Роналду

Нападающий сборной Испании Диего Коста восхитился форвардом португальцев Криштиану Роналду, оформившим хет-трик в матче первого круга группового этапа ЧМ-2018. Слова Косты приводит Football Espana.

«Криштиану можно только поздравить. Стоило его покритиковать — и посмотрите, что получилось. Лучше оставить его в покое. Я хотел бы быть таким, как он», — признался Коста.

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Форвард, забивший португальцам дважды, остался доволен своей игрой. «Мне нужно упорно работать и держать рот на замке. Голы очень важны, но на самом деле я провел всю игру на хорошем уровне», — подытожил он.

Матч сборных Испании и Португалии состоялся на стадионе «Фишт» в Сочи 15 июня и завершился вничью со счетом 3:3. Помимо Косты, у испанцев отличился Хосе Игнасио Начо. Два из трех мячей португальцев Роналду забил с пенальти и со штрафного. Капитан португальцев был признан лучшим игроком встречи.

В следующем матче испанцы сыграют с иранцами, португальцы — с марокканцами. Обе встречи состоятся 20 июня.

Чемпионат мира проходит на 12 стадионах в 11 городах России. Турнир продлится до 15 июля.

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