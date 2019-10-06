В «Анжи» приготовились к последнему матчу на родной арене

Махачкалинский «Анжи» может лишиться возможности выступать на «Анжи-Арене». Об этом сообщил руководитель пресс-службы клуба Сергей Расулов в своем Twitter-аккаунте.

По словам Расулова, воскресный матч со «СКА-Ростов-на-Дону», который пройдет 6 октября в Махачкале, может стать последней домашней встречей для клуба. «Офис клуба на стадионе опечатан. Тренироваться негде, играть тоже», — написал он.

Матч против ростовчан пройдет в рамках 12-го тура Профессиональной футбольной лиги. Махачкалинцы занимают предпоследнее 15-е место в зоне «Юг».

О проблемах «Анжи» с финансированием стало известно еще в сезоне-2018/2019. На фоне долгов команда вылетела из элиты российского футбола. Позже махачкалинцам отказали в лицензии на выступление в Футбольной национальной лиге.

«Анжи-Арена» принимает матчи махачкалинского клуба с 2013 года. До реконструкции стадион носил название «Хазар».

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