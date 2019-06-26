«Анжи» выжил

Махачкалинский «Анжи» прошел процедуру лицензирования Российского футбольного союза (РФС). Об этом сообщает ТАСС.

«Анжи» сможет играть в Профессиональной футбольной лиге (ПФЛ) в сезоне-2019/20. При этом начальник отдела лицензирования РФС Евгений Летин отметил, что у клуба до сих пор не все в порядке с финансами. «Но есть лицензия и возможность продолжить свое существование при решении определенных обязательств», — заявил Летин.

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По итогам сезона-2018/2019 «Анжи» вылетел из Российской премьер-лиги. Из-за проблем с финансированием клуб не прошел лицензирование и не смог участвовать в Футбольной национальной лиге.

«Анжи» — бронзовый призер чемпионата России сезона-2012/13 и двукратный финалист Кубка страны (2001, 2013).

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