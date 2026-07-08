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22:13, 8 июля 2026Мир

В Британии опровергли слова Зеленского о переломном моменте в конфликте

UhHerd: Зеленский обманывает себя, говоря о переломном моменте в конфликте на Украине
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Pierre Teyssot / Globallookpress.com

Президент Украины Владимир Зеленский занимается самообманом, заявляя о наступлении переломного момента в конфликте с Россией. Такое мнение высказал британский портал Unherd.

В статье отмечается, что Зеленский с помощью подобных высказываний пытается добиться увеличения поддержки от Европы и США. Однако, как указывает автор, президент не может решить главную проблему, которая заключается в нехватке живой силы в украинской армии, поэтому изменить динамику конфликта в пользу Киева невозможно.

Издание также обращает внимание, что аналогичную оценку ходу боевых действий дают западные СМИ, заявляя, что Киев якобы «переломил ход конфликта». «Однако эта новая версия событий представляет собой смесь сознательной пропаганды и самообмана. (...) Вместо того чтобы предаваться иллюзиям, киевским властям следовало бы признать суровую реальность», — сказано в статье.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон не устанавливает крайних сроков для урегулирования конфликта на Украине. При этом он допустил, что мирные договоренности могут быть достигнуты в скором времени.

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