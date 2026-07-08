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22:08, 8 июля 2026Мир

Американская компания создаст в Европе центр по обслуживанию ракет Patriot

Трамп заявил, что Lockheed Martin создаст в Европе центр по обслуживанию ракет Patriot
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Kacper Pempel / Reuters

Американская компания Lockheed Martin создаст в Европе центр по обслуживанию зенитных ракет Patriot. Об этом сообщил президент США Дональд Трамп на пресс-конференции в Турции.

«Это большое событие для Европы», — отметил он. Американский лидер добавил, что на саммите в Анкаре было объявлено о новых оборонных инвестициях на сумму три миллиарда долларов с участием американских компаний.

Ранее генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что несколько ведущих американских оборонных компаний договорились с крупнейшими европейскими игроками отрасли о начале производства в Европейском союзе ряда ключевых видов вооружений США. Речь идет о танках Abrams, ракетах AMRAAM, ATACMS, Barracuda 500M, Stinger и авиабомбах Small Diameter Bomb.

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