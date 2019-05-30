Роберто Карлос отказался помогать «Анжи» наличными

Бывший защитник «Анжи» Роберто Карлос прокомментировал нынешнюю ситуацию в махачкалинском клубе. Его слова передает «Чемпионат.com».

46-летний бразилец признался, что ему грустно от положения «Анжи». Он пожелал клубу вернуться в элиту российского футбола. «Готов ли я помочь "Анжи" финансово? Наличными — нет», — заявил он.

29 мая стало известно, что «Анжи» не прошел лицензирование и не сможет заявиться для участия в Футбольной национальной лиге (ФНЛ). Клуб нацелен на выступления в Профессиональной футбольной лиге (ПФЛ).

Карлос ранее публично высказывался в поддержку дагестанского клуба. Еще 17 мая бразилец подчеркнул, что готов оказать клубу финансовую помощь.

О проблемах махачкалинцев стало известно летом 2018-го. Несмотря на долги и угрозу снятия клуба с турнира, «Анжи» отыграл все матчи Российской премьер-лиги (РПЛ) и занял 15-е место.

Карлос известен по выступлениям за «Интер», мадридский «Реал», «Фенербахче». С 2011 по 2012 год он выступал в «Анжи» и выходил на поле с капитанской повязкой.

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