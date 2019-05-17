В «Анжи» назвали Роберто Карлоса нормальным дагестанцем

Президент махачкалинского «Анжи» Осман Кадиев отреагировал на слова бывшего футболиста клуба Роберто Карлоса, заявившего о готовности поддержать команду финансами. Его слова приводит Sport24.

Кадиев сказал, что не удивлен решением бразильца. «Это человек с большой буквы. Это нормальная реакция нормального и порядочного человека, нормального дагестанца!» — отметил он. Глава «Анжи» добавил, что клуб рассчитывает на поддержу как от экс-футболиста, так и от правительства Дагестана.

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Ранее 17 мая Карлос выразил готовность оказать финансовую поддержку махачкалинскому клубу. Он заявил, что ему трудно видеть «Анжи» в плачевном состоянии.

В матче 28-го тура Российской премьер-лиги «Анжи» уступил тульскому «Арсеналу» и досрочно покинул высший дивизион. За два тура до финиша чемпионата в активе находящегося на 15-м месте махачкалинского клуба 20 очков. Команда потеряла шансы догнать «Уфу», которая идет 14-й с 26 очками.

«Анжи» испытывает финансовые трудности с лета 2018-го. Президент клуба Осман Кадиев допустил, что команда может обанкротиться. В начале декабря махачкалинцы получили от РПЛ восемь миллионов рублей в качестве аванса.

Роберто Карлос выступал за «Анжи» с 2011 по 2012 год. Защитник провел в составе махачкалинцев 28 матчей, отметившись четырьмя голами и четырьмя передачами.

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